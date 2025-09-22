I biscotti di Monreale | vi spiego come prepararli
I biscotti di Monreale per la loro importanza storica e culturale sono stati inseriti nell'elenco nazionale dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali. Si narra che questa ricetta risalga al XVI secolo, inventata dalle Monache Benedettine del Monastero di San Castrense. Questi biscotti, dalla forma. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
