I bambini non hanno bisogno di diete con troppe proteine | la ricercatrice spiega perché

Sempre più genitori ritengono che, per crescere bene, i loro figli dovrebbero assumere più proteine. Secondo la ricercatrice Sophia Komninou, docente di nutrizione, questo timore appare però privo di fondamento, in quant la maggior parte dei bambini ottiene già proteine sufficienti con la dieta quotidiana. Concentrare la dieta dei piccoli su questo nutriente può invece creare squilibri e stress a tavola. 🔗 Leggi su Fanpage.it

