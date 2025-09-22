I 15 ginecologi cambiati le critiche di alcuni medici la caparbietà nel volere un figlio | l' attrice sarda non ci sta a essere definita una madre attempata

I l 21 agosto a Parigi Caterina Murino è diventata mamma per la prima volta a 47 anni. L’attrice, intervistata dal Corriere della Sera, ha raccontato l’arrivo del figlio avuto con il compagno Edouard Rigaud, avvocato penalista francese. Il nome scelto per il bambino è importante: Demetrio Tancredi. Una scelta che unisce mitologia e letteratura. «Avere un figlio alla mia età significa regalargli una dote» ha spiegato la Murino. In gravidanza ha preso venti chili: « Non ho mai mangiato così bene in vita mia. Un sacco di mirtilli, uova sode, un po’ di carne perché avevo bisogno di ferro anche se sono quasi vegetariana, e tante lenticchie e tanta frutta». 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - I 15 ginecologi cambiati, le critiche di alcuni medici, la caparbietà nel volere un figlio: l'attrice sarda non ci sta a essere definita una madre attempata

