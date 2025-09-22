Huawei Watch GT 6 il super orologio Ultimate 2 e gli altri nuovi prodotti dell' azienda cinese

Wired.it | 22 set 2025

La nuova gamma di smartwatch top di gamma, presentata a Parigi, dimostra che la strategia sui wearable è stata la scelta vincente per sopravvivere al ban americano. 🔗 Leggi su Wired.it

HUAWEI ha presentato i nuovi Watch GT 6 e GT 6 Pro, oltre a Watch Ultimate 2; Huawei lancia la serie Watch GT 6 e il super orologio Ultimate 2; Huawei Watch GT 6: Innovazione, Performance ed Eleganza. Tutte le novità della nuova gamma di smartwatch 2025.

huawei watch gt 6Tecnologia ed eleganza, Huawei lancia i nuovi Watch Gt 6 - Huawei, leader globale nel settore degli smartwatch, ha svelato da Parigi la nuova gamma di Huawei Watch Gt 6, orologi che si propongono di ridefinire gli standard e conquistare un pubblico più ampio, ... Segnala ansa.it

huawei watch gt 6Huawei Watch GT 6, campione di autonomia - Che punta anche su un nuovo sistema Gps, funzionalità avanzate per gli sportivi e un monitoraggio accurato della salute fisica e psic ... Da milanofinanza.it

