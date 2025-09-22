Huawei Watch GT 6 il super orologio Ultimate 2 e gli altri nuovi prodotti dell' azienda cinese

La nuova gamma di smartwatch top di gamma, presentata a Parigi, dimostra che la strategia sui wearable è stata la scelta vincente per sopravvivere al ban americano. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Huawei Watch GT 6, il super orologio Ultimate 2 e gli altri nuovi prodotti dell'azienda cinese

In questa notizia si parla di: huawei - watch

Huawei ha presentato la serie HUAWEI WATCH GT 6 a Parigi. Design elegante, GPS preciso e fino a 21 giorni di autonomia. Ideale per sportivi con numerose modalità di allenamento.

Il nuovo Huawei WATCH Ultimate 2 ti porta fino a 150 metri di profondità e ha il sonar integrato Oltre ai nuovi WATCH GT 6 e GT 6 Pro, Huawei ha presentato anche l'esclusivo WATCH Ultimate 2 che è il primo smartwatch con sistema di comunicazione subac

HUAWEI ha presentato i nuovi Watch GT 6 e GT 6 Pro, oltre a Watch Ultimate 2; Huawei lancia la serie Watch GT 6 e il super orologio Ultimate 2; Huawei Watch GT 6: Innovazione, Performance ed Eleganza. Tutte le novità della nuova gamma di smartwatch 2025.

Tecnologia ed eleganza, Huawei lancia i nuovi Watch Gt 6 - Huawei, leader globale nel settore degli smartwatch, ha svelato da Parigi la nuova gamma di Huawei Watch Gt 6, orologi che si propongono di ridefinire gli standard e conquistare un pubblico più ampio

Huawei Watch GT 6, campione di autonomia - Che punta anche su un nuovo sistema Gps, funzionalità avanzate per gli sportivi e un monitoraggio accurato della salute fisica e psic