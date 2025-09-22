I numeri parlano chiaro: il mercato degli smartwatch in questo momento dice Huawei. Secondo l’IDC Worldwide Quarterly Wearable Device Tracker, relativo al secondo trimestre del 2025, l’azienda cinese ha conquistato il primo posto nel mercato globale con una quota di mercato del 20,2%, ma soprattutto con una spedizione di quasi 10 milioni di pezzi (9.9) che significa una crescita anno su anno dell’11,7%. D’altronde l’innovazione di questi dispositivi fa sì che ad ogni lancio le caratteristiche diventino sempre più elevate, e questo è il caso anche del nuovo Watch GT 6 Series, mostrato al mondo oggi a Parigi e che abbiamo avuto modo di testa nelle ultime due settimane indossando il modello Pro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Huawei lancia il Watch GT 6, lo smartwatch che unisce autonomia, precisione e intelligenza artificiale