Hotel infestato | la nuova commedia di rick e morty su netflix è stata promossa con l’83% su rotten tomatoes

Nel panorama delle produzioni animati di Netflix, Haunted Hotel si distingue come una commedia horror con un tocco innovativo. Creato dal noto sviluppatore Matt Roller e con la partecipazione di figure di rilievo come Dan Harmon, co-creatore di Rick and Morty, questa serie ha suscitato interesse tra gli appassionati del genere. Presentata recentemente sulla piattaforma, la serie si è distinta per il suo approccio originale e per l’accoglienza positiva della critica.