La nuova produzione della serie VHS si distingue per un approccio che combina horror, humor nero e atmosfere festive, creando un mix che intrattiene e spaventa allo stesso tempo. Con l’uscita prevista per il 3 ottobre 2025, questa edizione intitolata VHSHalloween presenta sei cortometraggi realizzati da registi di rilievo come Paco Plaza, Casper Kelly, Anna Zlokovic, Bryan M. Ferguson, Alex Ross Perry e R.H. Norman. La particolare attenzione alla festività di Halloween si traduce in storie che oscillano tra il grottesco e il divertente, con una forte componente visiva e narrativa. vhshalloween: un mix di terrore e comicità stagionale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

Horror-comedy fun size: visita sul set e intervista a Casper Kelly per V/H/S Halloween