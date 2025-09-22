Horror-comedy fun size | visita sul set e intervista a Casper Kelly per V H S Halloween
La nuova produzione della serie VHS si distingue per un approccio che combina horror, humor nero e atmosfere festive, creando un mix che intrattiene e spaventa allo stesso tempo. Con l’uscita prevista per il 3 ottobre 2025, questa edizione intitolata VHSHalloween presenta sei cortometraggi realizzati da registi di rilievo come Paco Plaza, Casper Kelly, Anna Zlokovic, Bryan M. Ferguson, Alex Ross Perry e R.H. Norman. La particolare attenzione alla festività di Halloween si traduce in storie che oscillano tra il grottesco e il divertente, con una forte componente visiva e narrativa. vhshalloween: un mix di terrore e comicità stagionale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: horror - comedy
Miglior horror comedy di sempre: il segreto di un episodio televisivo del 1962
Mad Heidi stasera su Rai 4, trama e cast dell'horror comedy ispirata al personaggio creati da Johanna Spyri
Horror comedy anni ’90 torna in streaming per il 26° anniversario
Beetlejuice Beetlejuice su Sky Cinema Comedy Domenica 21 Settembre 2025 21:00 #StaseraGuardo #Horror #HorrorMovies #BeetlejuiceBeetlejuice - facebook.com Vai su Facebook
Movie lo comedy emotional horror anni vunnay ... Climax was satisfying #BakasuraRestaurant - X Vai su X
Best Horror-Comedy Games - The list includes games that fuse horror and comedy effectively, ranking them by quality and fusion. Lo riporta gamerant.com
Horror Comedy - Horror Comedy è un film del 2022 di genere commedia, horror, diretto da Francesco Prisco, con I Ditelo Voi, in uscita prossimamente nei cinema italiani, distribuito da Partenone Pictures. Riporta comingsoon.it