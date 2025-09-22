horner ufficialmente fuori da red bull con una buonuscita milionaria

Christian Horner è ufficialmente fuori da Red Bull Racing. A circa 10 settimane dal suo licenziamento alla vigilia del Gp di Silverstone, in Gran Bretagna, l’ormai ex team principal e Ceo ha concordato con la società austriaca una lauta buonuscita per lasciare il team di Milton Keynes oggi 22 settembre. Il suo contratto, originariamente in scadenza nel 2030, è dunque chiuso e gli consentirà di tornare nel paddock tra nove mesi, dunque entro l’estate della stagione 2026. Guidare la Red Bull è stato un onore e un privilegio», ha spiegato Horner in una nota sul sito ufficiale della squadra. «Quando abbiamo iniziato nel 2005, nessuno avrebbe potuto immaginare il percorso che ci aspettava: i campionati, le gare, le persone, i ricordi. 🔗 Leggi su Lettera43.it

