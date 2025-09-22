Hollywood meets Broadway | concerto in acustico di Paride Marzuoli a Pianella

Sabato 27 settembre alle ore 18, il palco Gran Sasso sulle terre di Arotron prenderà vita grazie al concerto completamente in acustico dal titolo "Hollywood meets Broadway" del talentuoso pianista abruzzese Paride Marzuoli, appuntamento voluto dal direttore artistico di Arotron, Franco Mannella. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Hollywood meets Broadway: concerto in acustico di Paride Marzuoli a Pianella.

