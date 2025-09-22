Hojlund fame di gol a Napoli | Voglio giocare E per l’esordio al Maradona c’è un tifoso speciale

Ha una fame che non si placa. Dopo la notte difficile di Manchester, dove ha battagliato per un’ora senza quasi mai vedere il pallone, Rasmus Hojlund ha un solo pensiero in testa: giocare. Ancora. Non vuole saperne di stare in panchina contro il Pisa, anche se sa di non essere al cento per cento. Anzi, è proprio per questo che vuole esserci. Il gol di Firenze gli ha ridato fiducia, e ora il gigante danese vuole iniziare a scrivere la sua storia al Diego Armando Maradona, davanti al suo nuovo popolo. La prima al Maradona: un conto aperto da 925 giorni. Quella di stasera non sarà una prima volta assoluta per Hojlund a Fuorigrotta, ma quasi. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

