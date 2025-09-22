hobbit day la giornata dedicata al mondo di tolkien dalla terra di mezzo ai compleanni di bilbo e frodo baggins

Il 22 settembre non è un giorno qualunque per gli appassionati del mondo creato da J.R.R. Tolkien. È l’ Hobbit Day, data che coincide con il compleanno di Bilbo e Frodo Baggins, protagonisti rispettivamente dei libri ‘Lo Hobbit’ e de ‘Il Signore degli Anelli’. Una ricorrenza che, da semplice dettaglio letterario, è diventata una vera e propria festa globale per i tolkieniani, con eventi ufficiali, maratone di lettura, cene a tema e brindisi rigorosamente in stile hobbit. Dalla Terra di Mezzo al mondo reale. La festa del 22 settembre nasce tra le pagine di Tolkien, che descrive nel primo capitolo de La Compagnia dell’Anello il sontuoso compleanno di Bilbo per i suoi 111 anni, celebrato con abbondanti libagioni, fuochi d’artificio e un famoso discorso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

