Ho un fibroma | devo rimuoverlo o esistono altre strade per attenuarne i sintomi?

Salve dottore, purtroppo ho un fibroma intramurale di 5 cm che causa cicli davvero troppo abbondanti (i primi giorni non posso uscire di casa) e anemia. Non sto però cercando una gravidanza: in questo caso è meglio rimuoverlo chirurgicamente o esistono altre strade per tentare di ridurne il volume e i conseguenti sintomi?

