Ho due tumori uno non operabile Il terribile racconto in diretta a La volta buona

Una caduta che sembra solo un piccolo incidente, un destino che invece cambia per sempre. In uno studio televisivo gremito di emozione, una storia ha lasciato tutti senza parole, accendendo nei cuori una domanda che riecheggia: cosa faresti tu, se la vita ti mettesse davanti a una prova così? Simone Bilardo, ragazzo come tanti e con sogni da inseguire, si ritrova ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona. Il suo racconto parte da una semplice caduta in bici durante gli allenamenti: casco rotto, qualche graffio. Nessuno avrebbe mai pensato che, dietro quella ferita, si nascondesse qualcosa di molto più grande. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

«Ho due anni di vita e non voglio sprecarli», la storia di Simone Bilardo a cui sono stati diagnosticati due tumori incurabili; Simone Bilardo colpito da due tumori incurabili: «Mi hanno dato 2 anni di vita. Ho scelto di viaggiare, ma non sono un guerriero»; “Colpito dallo stesso male”. Arezzo, un altro vigile del fuoco combatte contro il tumore.

