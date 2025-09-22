Ho due tumori uno non operabile Il terribile racconto davanti a Caterina Balivo

Un racconto che scuote le coscienze. La storia di Simone Bilardo rappresenta una delle testimonianze più toccanti e significative degli ultimi anni. Lunedì 22 settembre 2025, l’uomo è stato ospite di Caterina Balivo nel programma La Volta Buona, dove ha condiviso con il pubblico la sua difficile esperienza, capace di sensibilizzare e ispirare chiunque si sia trovato ad affrontare momenti di difficoltà. Simone, giovane uomo con una vita ordinaria e passioni comuni, ha ripercorso il giorno in cui tutto è cambiato. Una caduta in bicicletta, avvenuta durante un allenamento per una gara, si è rivelata l’evento scatenante che lo ha condotto verso una diagnosi inaspettata. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Ho due tumori, uno non operabile”. Il terribile racconto davanti a Caterina Balivo

