Ho due tumori uno non è operabile Il racconto da brividi davanti a Caterina Balivo

22 set 2025

“Ho due tumori, uno non operabile”. Con queste parole, pronunciate davanti a Caterina Balivo nello studio di La Volta Buona il 22 settembre 2025, Simone Bilardo ha lasciato il pubblico senza fiato. La sua è la storia di un ragazzo come tanti, con passioni e progetti, che improvvisamente si è trovato a fare i conti con una diagnosi durissima. Tutto era cominciato in maniera imprevista, con una caduta dalla bici durante un allenamento. «Mancavano poche settimane alla gara, ero negli ultimi giri. Sono caduto e ho rotto il casco», ha ricordato. Quell’incidente, che sembrava solo un imprevisto sportivo, ha aperto la strada a controlli medici che hanno cambiato la sua vita. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

