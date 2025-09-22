Ho deciso di far saltare il viaggio di nozze Mia moglie compra cose inutili online e non ha soldi per pagare la sua parte | il post su Reddit scatena i commentatori

C’è una sezione di Reddit che si chiama “ Am I the A——?” (Sono io lo str***o?) e le storie che gli utenti raccontano fanno spesso il giro dei tabloid. Così è anche in questo caso: un 28enne rimasto anonimo – come prassi della piattaforma – ha scritto un post nel quale spiega di avere intenzione di annulare il viaggio di nozze. Il motivo? Sua moglie non può contribuire alle spese. Il neo sposo ha spiegato che, pur guadagnando “più o meno lo stesso stipendio”, lui e la neo moglie non dispongono della stessa quantità di denaro ‘libero’ da spendere. Dopo aver diviso in parti uguali spese della casa e investimenti, il denaro restante viene lasciato al “singolo utilizzo e controllo” di ciascuno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ho deciso di far saltare il viaggio di nozze. Mia moglie compra cose inutili online e non ha soldi per pagare la sua parte”: il post su Reddit scatena i commentatori

