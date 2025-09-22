Ho cercato il tuo nome | 10 curiosità sul film con Zac Efron

Cinefilos.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ho cercato il tuo nome ( qui la nostra recensione ) è un film del 2012, diretto da  Scott Hicks che vede protagonista Zac Efron, attore amatissimo da tutti i fan che sono cresciuti con High School Musical e che lo hanno seguito nella sua carriera più adulta. La trama di Ho cercato il tuo nome. Logan Thibault, sergente dei Marines reduce dall’Iraq, attribuisce la sua sopravvivenza a una foto trovata durante la missione, raffigurante una donna sconosciuta. Tornato in patria, decide di rintracciarla e arriva a Hamden, Louisiana, dove scopre che si chiama Beth. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

