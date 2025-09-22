Ho assunto droghe per intensificare le mie prestazioni sessuali | assistente di volo trovato nudo nella toilette dell’aereo dai colleghi
Un assistente di volo della British Airways è stato trovato nudo e sotto l’effetto di droghe nella toilette di un aereo durante un volo transatlantico, ma non andrà in carcere. Haden Pentecost è stato condannato a sei mesi di reclusione, con sospensione della pena per un anno, dopo aver ammesso di aver svolto mansioni di volo sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Il fatto è accaduto su un volo operato da British Airways da San Francisco a Heathrow nel maggio di quest’anno, secondo quanto riferito dall’ Isleworth Crown Court. Pentecost, originario di Basingstoke, Hampshire, aveva detto ai suoi colleghi prima della partenza che aveva dei crampi allo stomaco, ma che era in grado di volare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
