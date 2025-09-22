Hippie sunshine è il nuovo singolo della band inglese Kasabian

Milano, 22 set. (askanews) – È uscito in digitale e sarà in radio da venerdì 26 settembre, “Hippie sunshine”, il nuovo singolo della band inglese Kasabian, che anticipa l’uscita del nuovo album ACT III, previsto per il 2026. Scritto e prodotto da Sergio Pizzorno, “Hippie Sunshine” è una vera esplosione di gioia, guidata dalla chitarra. “Il brano parla dell’energia inquieta di quegli individui che fanno fatica a rallentare e ad affrontare la realtà, cercando invece l’illusione di una via di fuga,” commenta Sergio. “Cattura quell’attimo effimero dove tutto sembra leggero e senza limiti, nonostante al di sotto ci sia un profondo senso di disconnessione, qualcosa che al tempo stesso è bellissimo e tragico”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

