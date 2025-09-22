Hippie Market a Marino

Il 27 e 28 settembre, dalle 11.30 alle 21, torna l’Hippie Market all’Humo, spazio di 3.000 mq ai Castelli Romani sito in via dei Laghi km 4.0 a Marino in stile deserto messicano.Artisti itineranti, musicisti, abili giocolieri, artigiani e designer da tutta Italia per un weekend di stupore e. 🔗 Leggi su Romatoday.it

