Con La Tramun Sea Otter Europe si è chiusa ieri l’edizione inaugurale della HERO UCI Cross-country Marathon World Cup 2025, il nuovo circuito mondiale di marathon mountain bike. Sul traguardo catalano hanno festeggiato lo svizzero Casey South e la polacca Paula Gorycka-Kurmann, ma i grandi vincitori della classifica generale sono stati il tedesco Andreas Seewald e l’olandese Rosa Van Doorn, che si aggiudicano il trofeo HERO. Una gara dura e spettacolare. Il quinto e ultimo appuntamento del calendario ha visto al via 125 biker Elite, impegnati su un percorso di 82 km e 2.969 metri di dislivello, reso insidioso dalla pioggia caduta nella notte. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - HERO UCI Marathon World Cup 2025: trionfano Andreas Seewald e Rosa Van Doorn