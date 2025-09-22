Hermès vince in tribunale | non c'è violazione antitrust con la vendita delle Birkin in lista d'attesa
Un giudice ha definitivamente archiviato la causa contro Hermès: il marchio non viola le leggi antitrust limitando gli acquisti della sua famosa borsa Birkin. 🔗 Leggi su Fanpage.it
