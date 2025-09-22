Henry Cavill svela la gamba fasciata dopo l' infortunio sul set di Highlander Sono il padrone del mio destino
L'attore si è ferito mentre si preparava a interpretare il guerriero Conor MacLeod nell'atteso remake di Chad Stahelski. Henry Cavill ha mostrato la gamba ferita durante la preparazione fisica per il remake di Highlander, che lo vedrà protagonista nel ruolo del guerrier immortale Conor MacLeod. Una settimana dopo la notizia dello stop forzato data da Entertainment Weekly, l'attore ha pubblicato una foto del suo piede sollevato e ingessato. Una seconda foto lo ritrae in primo piano vicino al suo bulldog domestico. La star ha accompagnato le foto con la poesia Invictus di William Ernest Henley. Secondo quanto rivelato da EW, Cavill si sarebbe infortunato mentre si stava preparando ai combattimenti che dovrà sostenere in Highlander, che conterrà scene . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
