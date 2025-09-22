Hellas Verona vs Venezia secondo turno Coppa Italia 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per il secondo turno di Coppa Italia 20252026. Il derby venete promette scintille con gli scaligeri che cercano riscatto dopo un avvio deludente, e i lagunari che puntano a fare il colpaccio per darsi morale e visibilità. Hellas Verona vs Venezia si giocherà mercoledì 24 settembre 2025 alle ore 21 presso lo stadio Bentegodi. HELLAS VERONA VS VENEZIA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli scaligeri sono reduci da una prestazione di grande personalità contro la Juventus, pareggiando 1-1 davanti al proprio pubblico e sfiorando la vittoria. Un risultato che fa morale, ma che non deve cancellare un inizio di stagione ancora senza vittorie, con due punti in 4 partite. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Hellas Verona vs Venezia, secondo turno Coppa Italia 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

In questa notizia si parla di: hellas - verona

Calciomercato Hellas Verona, quanti addi a parametro zero! Salutano tanti veterani in vista della prossima stagione

Calciomercato Hellas Verona, non riscattato Tengstedt. Occhi in Svezia per sostituirlo e in difesa arriva Javi Sanchez

Calciomercato Hellas Verona, è ufficiale l’acquisto di Ebosse: il comunicato del club

#CoppaItaliaFrecciarossa 2025/26 | #VeronaVenezia: acquista il tuo biglietto a un prezzo speciale con 'We Are Hellas' #HVFC #DaiVerona - X Vai su X

DOMENICA DI COPPA #VeronaGenoa ? Stadio Olivieri di Verona Ore 15 In diretta streaming sul nostro canale YouTube DAI VERONA #HVWomen #WeAreHellas #DaiVerona - facebook.com Vai su Facebook

Venezia-Verona LIVE; Diretta Venezia-Hellas Verona: formazioni, dove vederla in tv e live streaming | News IT; A settembre il Verona affonterà il Venezia in Coppa Italia.

Verona-Venezia dove vederla: Sky, NOW, DAZN, Rai, Italia 1 o 20? Canale tv, diretta streaming, formazioni - Venezia è una delle gare dei sedicesimi di finale di Coppa Italia: le formazioni e dove poterla vedere in diretta tv e streaming. Riporta goal.com

Coppa Italia Frecciarossa 2025/26 | #VeronaVenezia: l'arbitro sarà Calzavara | OneFootball - Venezia, match valido per i 16esimi di finale di Coppa Italia Frecciarossa 2025/26, in programma mercoledì 24 settembre alle ore ... Secondo msn.com