Heat 2 | Michael Mann conferma le recenti voci e riaccende le speranze spero di girarlo nel 2026

Dopo le voci di stallo sul sequel di Heat di Michael Mann e quelle di una ripresa del progetto, il regista rassicura i fan durante una masterclass a Busan e aggiorna sullo stato delle cose. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Heat 2: Michael Mann conferma le recenti voci e riaccende le speranze, "spero di girarlo nel 2026"

In questa notizia si parla di: heat - michael

Leonardo DiCaprio in Heat 2? Michael Mann lo vuole, ma Warner Bros. blocca il budget

Leonardo DiCaprio sarà nel cast di Heat 2, l'atteso sequel diretto di Michael Mann?

Heat 2: incoraggianti novità sul film di Michael Mann

Heat 2 di Michael Mann avrebbe ottenuto il via libera con Leonardo DiCaprio protagonista. Scopri tutti gli aggiornamenti sul progetto nell’articolo completo! #Heat2 #MichaelMann #LeonardoDiCaprio - facebook.com Vai su Facebook

Leonardo DiCaprio sarà nel cast di Heat 2, l'atteso sequel diretto di Michael Mann? - X Vai su X

Heat 2: Michael Mann conferma le recenti voci e riaccende le speranze, spero di girarlo nel 2026; Heat 2, Michael Mann rompe il silenzio: 'Voglio iniziare le riprese nel 2026!'; Leonardo DiCaprio in Heat 2? Michael Mann lo vuole, ma Warner Bros. blocca il budget.

Heat 2: Michael Mann conferma le recenti voci e riaccende le speranze, "spero di girarlo nel 2026" - Dopo le voci di stallo sul sequel di Heat di Michael Mann e quelle di una ripresa del progetto, il regista rassicura i fan durante una masterclass a Busan e aggiorna sullo stato delle cose. Si legge su comingsoon.it

Michael Mann confirms ‘Heat’ sequel will begin filming in 2026 - The sequel to the iconic 1995 crime drama 'Heat' is set to begin filming at some point over the course of 2026, according to its director Michael Mann. Secondo faroutmagazine.co.uk