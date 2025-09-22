Hayati Aroyo ucciso e bruciato | moglie marito e amico presunto killer tacciono davanti al Gip

Busto Arsizio (Varese) 22 settembre 2025 - Sono rimasti in silenzio avvalendosi della facoltà di non rispondere i due uomini e la donna fermati nei giorni scorsi per l ' omicidio di Hayati Aroyo, detto Vito, il 62enne di nazionalità turca che lo scorso 23 luglio è stato ucciso con 30 coltellate e poi dato alle fiamme in un appartamento di SestoSan Giovanni (Milano). In silenzio dal Gip . Valentina Peroni, 36 anni, il marito Emanuele Paganini, 38 anni, e Elvis Simoni, cittadino albanese di 33 anni, sono comparsi questa mattina in tribunale a Busto Arsizio (Varese) davanti al Gip Francesca Roncarolo per la convalida del fermo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Hayati Aroyo ucciso e bruciato: moglie, marito e amico (presunto) killer tacciono davanti al Gip

In questa notizia si parla di: hayati - aroyo

“Amore, facciamo una cosa veloce”: la donna come esca e i 30 fendenti inferti su Hayati Aroyo. Il piano omicida minuto per minuto

L’omicidio di Hayati Aroyo, il trio feroce e improvvisato e il taxi pagato dalla vittima ai (presunti) carnefici

Omicidio di Sesto San Giovanni: la vittima sarebbe Hayati Hayim Aroyo, cognato di un boss della criminalità turca

Hayati Aroyo ucciso e bruciato per paura che diffondesse un video hot. Arrestati due uomini e una donna - X Vai su X

Hayati Aroyo è stato ucciso e bruciato in un appartamento di Sesto San Giovanni (Milano) tra il 22 e il 23 luglio scorsi. In tre sono stati arrestati per omicidio. Secondo gli investigatori, lo avrebbero ucciso a causa di un video intimo di cui il 62enne era in posses - facebook.com Vai su Facebook

“Ucciso e bruciato per timore che diffondesse un video hot”: tre fermi per l’omicidio del…; Ucciso e bruciato nel Milanese per un video hot, tre fermi; Milano, ucciso e bruciato in casa a Sesto San Giovanni: tre fermi.

Hayati Aroyo ucciso e bruciato: moglie, marito e amico (presunto) killer tacciono davanti al Gip - Dai festini a base di coca e sesso al video hot con Valentina: la ricostruzione del delitto avvenuto a luglio a Sesto San Giovanni ... Da msn.com

Omicidio Hayati Aroyo a Sesto San Giovanni, i 3 arrestati lo avrebbero ucciso e bruciato per un video “intimo” - Hayati Aroyo è stato ucciso e bruciato in un appartamento di Sesto San Giovanni (Milano) tra il 22 e il 23 luglio scorsi ... Lo riporta fanpage.it