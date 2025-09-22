Hayabusa2 punta un asteroide di 11 metri | missione da riprogrammare
In soli undici metri di roccia, l’asteroide 1998 KY26 concentra sorprese che ridisegnano i piani della sonda giapponese Hayabusa2. Dati freschi del Very Large Telescope ne rivelano dimensioni ridotte e rotazione lampo, imponendo nuove strategie operative e accendendo l’interesse scientifico internazionale tra ricercatori di tutto il pianeta, pronti a rivedere ogni dettaglio della prossima missione. . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: hayabusa2 - punta
E basta con sto Confortola! Ma è possibile che il notiziario del CAI su 4 notizie ben tre siano contro Confortola? Basta con la caccia alle streghe sugli 8000! 1 Smettiamola di puntare il dito contro Confortola per la questione dei 14 ottomila. Ha fatto o non ha - facebook.com Vai su Facebook
Più difficile del previsto la nuova sfida della sonda Hayabusa2; La Sonda Hayabusa2 si Prepara all’Atterraggio sull’Asteroide 1998 KY26: Nuove Scoperte su Dimensioni e Rotazione; Cina pronta a colpire un asteroide: in test la difesa spaziale.
Riuscirà Hayabusa2 ad atterrare sull’asteroide? - Un nuovo studio condotto con il Very Large Telescope dell’Eso rivela che 1998 KY26, il nuovo l’asteroide bersaglio della missione spaziale che già ha raccolto campioni su Ruygu, è più piccolo (11 metr ... Riporta media.inaf.it
Hayabusa2, l’ultima frontiera: atterrare su un asteroide nano - Un asteroide largo 11 metri che ruota ogni 5 minuti: Hayabusa2 si prepara alla missione più difficile della storia. Lo riporta futuroprossimo.it