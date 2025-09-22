Haute Couture e inclusività | come i grandi brand integrano la cultura LGBTQ+ nelle loro collezioni
Scopri come la Cultura LGBTQ+ influenza il mondo della moda: i grandi brand e la loro integrazione nelle collezioni. L'articolo proviene da. 🔗 Leggi su Mondouomo.it
In questa notizia si parla di: haute - couture
Paris Haute Couture Week 2025, chi manca e i debutti più attesi: date, maison e novità
Sfilate Haute Couture di Parigi: pioggia di star in front row (e c'è anche Chiara Ferragni)
Immergetevi nel Ballo d'estate del Musée des Arts Décoratifs, l'evento più segreto della Settimana della Moda Haute Couture di Parigi
Salvatore Valentini Boutique. Paolo Buonvino · Lettere dal Fronte. Pietro Demita Haute Couture Salvatore Valentini “La Sposa” Info & Appuntamenti 099/4005589 - 393/4840738 - facebook.com Vai su Facebook
Prima Dior Haute Couture by Jonathan Anderson, poi Versace by Dario Vitale e (forse) Chanel HC by Matthieu Blazy: il Festival è il luogo perfetto per debuttare nella moda? - X Vai su X
La sfilata Chanel porta in scena i grandi classici invernali della maison, ispirati a un'idea di nobile semplicità - Alla sfilata di Chanel Haute Couture autunno inverno 2025 2026, la maison ha portato in passerella i suoi grandi classici di stagione, dai colori alle texture dei tessuti, fino ai simboli cari a ... Riporta vogue.it
Sofia Coppola racconta l'Haute Couture di Chanel in un libro - 450) Chanel Haute Couture, a cura di Sofia Coppola in collaborazione con la maison e Éditions 7L, è un libro che ripercorre la storia dell'alta moda di Chanel dall'inizio del XX secolo a oggi. Secondo msn.com