Harry Styles sorprende i fan | corre la maratona di Berlino in incognito e firma il suo record personale

Nessun palco, nessuna folla di fan urlanti, nessun riflettore. Solo la strada, il respiro cadenzato e i chilometri che si accumulano uno dopo l’altro. Domenica scorsa, Harry Styles ha scelto la maratona di Berlino per scrivere una pagina nuova della sua carriera: non quella musicale, ma quella personale. Per non attirare l’attenzione, si è iscritto con un nome che ha fatto sorridere gli addetti ai lavori – Sted Sarandos – e si è presentato alla partenza confondendosi tra 50.000 runner. Maglia a maniche lunghe, pantaloncini neri, scarpe rosse che hanno catturato l’occhio degli spettatori e una fascia per domare i capelli: il look non urlava “popstar”, ma “maratoneta determinato”. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Harry Styles sorprende i fan: corre la maratona di Berlino in incognito e firma il suo record personale

