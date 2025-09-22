Harry Styles ha corso la maratona di Berlino sotto le tre ore

Domenica 21 settembre il cantante e cantautore inglese Harry Styles ha corso la maratona di Berlino in meno di tre ore. Gli organizzatori hanno confermato la partecipazione di Styles. Il giornale locale Der Tagesspiegel è stato il primo a riferire della sua partecipazione. Il 31enne ex membro della boy band One Direction era tra i circa 55mila corridori che hanno preso parte alla gara su quella che è ampiamente considerata la pista della maratona più veloce del mondo. Styles ‘camuffato’ sfodera una grande prestazione. Styles – secondo quanto riferito utilizzando lo pseudonimo Sted Sarandos e indossando una fascia e occhiali da sole – ha completato il percorso in 2 ore, 59 minuti e 13 secondi. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Harry Styles ha corso la maratona di Berlino sotto le tre ore

