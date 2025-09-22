Harry Potter shock | Lord Voldemort diventerà Lady Voldemort nella serie reboot?

Secondo una nuova indiscrezione, sarebbe in corso il casting per affidare a un'attrice il ruolo di Lord Voldemort, cambio di genere in vista? L'interpretazione del villain Voldemort di Ralph Fiennes nei film di Harry Potter sarà difficile da replicar. Lo sanno anche i creatori della serie reboot in arrivo su HBO Max che, a quanto pare, potrebbero decidere di dare una svolta radicale al personaggio. Mentre sul grande schermo Voldemort ha fatto la sua comparsa solo nel quarto film della serie tratta dai libri di J.K. Rowling, Harry Potter e il calice di fuoco, si prevede che il reboot per il piccolo schermo inserirà la sua versione di Colui-Che-Non-Deve-Essere-Nominato in tempo per la prima stagione, che adatterà Harry Potter e la Pietra Filosofale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Harry Potter shock: Lord Voldemort diventerà Lady Voldemort nella serie reboot?

