Harry e Meghan insieme al concerto di beneficenza One805LIVE a Santa Barbara
Il principe Harry e Meghan Markle hanno fatto una comparsa a sorpresa al concerto di beneficenza One805LIVE a Santa Barbara. La coppia ha partecipato all’evento organizzato per sostenere i primi soccorritori e programmi di benessere mentale, interagendo con ospiti e personale presente. Tra le celebrità presenti anche Oprah Winfrey, mentre Harry e Meghan hanno preso parte a momenti di dialogo con i soccorritori prima di salire sul palco. L’evento si è svolto nella residenza fronte mare dell’attore Kevin Costner, offrendo un’occasione per unire impegno filantropico e presenza pubblica della coppia. 🔗 Leggi su Panorama.it
