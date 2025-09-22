Harry e Meghan insieme al concerto di beneficenza One805LIVE a Santa Barbara

Panorama.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il principe Harry e Meghan Markle hanno fatto una comparsa a sorpresa al concerto di beneficenza One805LIVE a Santa Barbara. La coppia ha partecipato all’evento organizzato per sostenere i primi soccorritori e programmi di benessere mentale, interagendo con ospiti e personale presente. Tra le celebrità presenti anche Oprah Winfrey, mentre Harry e Meghan hanno preso parte a momenti di dialogo con i soccorritori prima di salire sul palco. L’evento si è svolto nella residenza fronte mare dell’attore Kevin Costner, offrendo un’occasione per unire impegno filantropico e presenza pubblica della coppia. 🔗 Leggi su Panorama.it

harry e meghan insieme al concerto di beneficenza one805live a santa barbara

© Panorama.it - Harry e Meghan insieme al concerto di beneficenza One805LIVE a Santa Barbara

In questa notizia si parla di: harry - meghan

Harry e Meghan nei guai: una brutta notizia scuote la coppia

Harry e Meghan in crisi finanziaria con il mutuo da 9.5 milioni di dollari e il costo della vita in America. È per questo che il principe vuol far pace con Re Carlo?

Il principe Harry è rimasto profondamente «deluso» dall'incontro tra la famiglia della principessa Diana e Meghan Markle

Harry e Meghan insieme al concerto di beneficenza One805LIVE a Santa Barbara; Meghan Markle a sorpresa con il principe Harry a One805LIVE!, l’evento benefico di Kevin Costner; Harry e Meghan al concerto di beneficenza: “Problemi sotto la superficie”.

harry meghan insieme concertoMeghan Markle a sorpresa con il principe Harry a One805LIVE!, l’evento benefico di Kevin Costner - Appena rientrato dalla Gran Bretagna, il principe Harry ha partecipato con la moglie Meghan Markle a un evento benefico. Riporta amica.it

harry meghan insieme concertoHarry e Meghan al concerto di beneficenza: “Problemi sotto la superficie” - Dopo l’incontro con suo padre, Re Carlo, Harry è stato a un concerto di beneficenza insieme a Meghan Markle. Scrive dilei.it

Cerca Video su questo argomento: Harry Meghan Insieme Concerto