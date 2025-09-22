Harry e Carlo arriva la doccia fredda | Il sovrano non torna indietro

Dopo mesi di distanza e tensioni mai del tutto sopite, padre e figlio si sono ritrovati a sorpresa. Harry e re Carlo hanno condiviso un incontro privato che ha immediatamente acceso i riflettori internazionali, ma dietro il sipario regale si nasconde una verità tutt'altro che idilliaca. Se qualcuno sperava in un passo avanti verso la riconciliazione, le indiscrezioni raccontano tutt'altro: il sovrano avrebbe ribadito senza esitazioni che non c'è spazio per compromessi nella monarchia britannica.

