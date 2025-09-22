Hamas vuole trattare con Trump | Rilasceremo metà degli ostaggi in cambio di tregua a Gaza

Metropolitanmagazine.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fox News riporta che Hamas ha scritto una lettera a Trump. Nella missiva si legge come l’organizzazione sia pronta a trattare un periodo di tregua di 60 giorni a Gaza in cambio del rilascio della metà degli ostaggi israeliani. La notizia è confermata al Times of Israel, mentre la lettera si trova attualmente in Qatar e arriverà a Trump nel corso della settimana. Hamas chiede a Trump “tregua su Gaza in cambio di metà ostaggi”. L’organizzazione, nella lettera al presidente Usa Donald Trump, chiede di garantire una tregua di 60 giorni a Gaza. In cambio, rilascerà metà degli ostaggi detenuti. La notizia arriva da Fox News, citando un alto funzionario dell’amministrazione Trump e una fonte coinvolta nei negoziati. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

hamas vuole trattare con trump rilasceremo met224 degli ostaggi in cambio di tregua a gaza

© Metropolitanmagazine.it - Hamas vuole trattare con Trump: “Rilasceremo metà degli ostaggi in cambio di tregua a Gaza”

In questa notizia si parla di: hamas - vuole

Netanyahu alla Casa Bianca, l'incontro a cena con Trump | Il premier israeliano: "Ho candidato il presidente Usa al Nobel per la pace" | Il tycoon: "Hamas vuole la tregua a Gaza"

Gaza, Trump a Netanyahu: “Hamas vuole la tregua” 

Gaza, Netanyahu a cena con Trump candida il tycoon al Nobel per la pace. Il presidente Usa: “Hamas vuole la tregua”

Guerra Israele, Trump ad Hamas: Liberate gli ostaggi. La risposta: Pronti a trattare; L'ultimatum di Trump ad Hamas: Liberi tutti gli ostaggi. La replica: Pronti a trattare, ma ritiro di Israele e regole chiare sul fine guerra; Idf sferza Gaza City, raid su tende e una scuola-rifugio. Ultimatum di Trump ad Hamas. La replica: 'pronti a trattare'.

Israele: via all’occupazione. E ora Hamas vuole trattare - Il capo di stato maggiore israeliano, il generale Eyal Zamir, ha limato ormai quasi tutti i dettagli ed è pronto a presentarlo al gabinetto di sicurezza. Come scrive ilmessaggero.it

hamas vuole trattare trumpHamas, non abbiamo paura delle porte dell'inferno di Trump - "Non abbiamo paura di Trump quando dice che ci aprirà le porte dell'inferno. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Hamas Vuole Trattare Trump