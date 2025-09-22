Hamas scrive una lettera a Trump Chiedono una pausa di 60 giorni in cambio del rilascio di metà degli ostaggi E pubblicano il video di Alon Ohel

Hamas ha scritto una lettera a Donald Trump in cui chiede di garantire personalmente una pausa umanitaria di 60 giorni a Gaza in cambio del rilascio immediato di metà degli ostaggi. Lo riporta Trey Yingst, corrispondente da Tel Aviv di Fox News, il network televisivo più vicino ai conservatori americani. La notizia, secondo quanto riporta lo stesso giornalista, sarebbe stata appresa da un alto funzionario dell’amministrazione Trump e da una seconda fonte direttamente coinvolta nei colloqui tra Washington e la milizia palestinese. Non solo, sempre Hamas ha rilasciato un video in cui si vede il rapito Alon Ohel. 🔗 Leggi su Open.online