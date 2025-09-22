Hamas scrive una lettera a Trump Chiedono una pausa di 60 giorni in cambio del rilascio di metà degli ostaggi E pubblicano il video di Alon Ohel
Hamas ha scritto una lettera a Donald Trump in cui chiede di garantire personalmente una pausa umanitaria di 60 giorni a Gaza in cambio del rilascio immediato di metà degli ostaggi. Lo riporta Trey Yingst, corrispondente da Tel Aviv di Fox News, il network televisivo più vicino ai conservatori americani. La notizia, secondo quanto riporta lo stesso giornalista, sarebbe stata appresa da un alto funzionario dell’amministrazione Trump e da una seconda fonte direttamente coinvolta nei colloqui tra Washington e la milizia palestinese. Non solo, sempre Hamas ha rilasciato un video in cui si vede il rapito Alon Ohel. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: hamas - scrive
L’Occidente ascolti la condanna di Hamas della Lega Araba. Scrive Arditti
Israele, Hamas e la fine dell’illusione dei due Stati. Scrive il gen. Del Casale
Perché l’Onu ha permesso ai capi di Hamas di controllare il suo sistema scolastico (e non solo). Scrive Terzi
Israele - Gaza, le news in diretta dalla guerra: Hamas scrive a Trump - la Repubblica - X Vai su X
MEDIO ORIENTE | L'anello di fuoco d'Israele a Gaza city. Hamas pubblica la foto di tutti gli ostaggi e avverte Netanyahu. Almeno 71 palestinesi uccisi nella Striscia dall'alba, di cui 56 a Gaza City, scrive Al Jazeera citando fonti ospedaliere. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Hamas scrive a Trump: Tregua di 60 giorni in cambio della liberazione della metà degli ostaggi; Hamas scrive a Trump: cessate il fuoco di 60 giorni in cambio di metà degli ostaggi - Fox News: Hamas scrive a Trump per cessate il fuoco di 60 giorni; Media: Hamas scrive a Trump, tregua a Gaza in cambio di metà degli ostaggi. Cei sulla guerra: Sofferenza ingiustificabile.
Hamas scrive a Trump: “Metà degli ostaggi in cambio di una tregua di 60 giorni” - Hamas ha scritto una lettera al presidente Usa Donald Trump chiedendogli di garantire una tregua di 60 giorni a Gaza in cambio del rilascio di metà degli ostaggi detenuti: lo riporta Fox News, citando ... Si legge su blitzquotidiano.it
Hamas scrive a Trump: «Tregua di 60 giorni in cambio del rilascio di metà degli ostaggi» - Secondo quanto riportato da Fox News Hamas avrebbe scritto a Trump chiedendo una tregua di 60 giorni a Gaza in cambio del rilascio di metà degli ostaggi. Si legge su msn.com