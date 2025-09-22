Hamas scrive a Trump | Tregua di 60 giorni in cambio del rilascio di metà degli ostaggi
Hamas avrebbe inviato una lettera a Donald Trump chiedendogli di intervenire direttamente per ottenere una tregua umanitaria di 60 giorni a Gaza, in cambio della liberazione immediata di metà degli ostaggi. La notizia è stata riportata da Trey Yingst, corrispondente di Fox News da Tel Aviv, che cita come fonti un alto funzionario vicino all’entourage di Trump e una persona coinvolta nei colloqui tra gli Stati Uniti e la fazione palestinese. Secondo il network americano, il documento dovrebbe essere recapitato al presidente nel corso di questa settimana. Truppe israeliane (Ansa). Hamas ha inoltre diffuso un nuovo video riguardante il sequestrato Alon Ohel, già apparso in un’altra registrazione insieme a Guy Gilboa-Dalal. 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: hamas - scrive
L’Occidente ascolti la condanna di Hamas della Lega Araba. Scrive Arditti
Israele, Hamas e la fine dell’illusione dei due Stati. Scrive il gen. Del Casale
Perché l’Onu ha permesso ai capi di Hamas di controllare il suo sistema scolastico (e non solo). Scrive Terzi
$Hamas scrive a $Trump : garantisca il cessate il fuoco e liberiamo la metà degli ostaggi askanews.it/2025/09/22/ham… - X Vai su X
MEDIO ORIENTE | L'anello di fuoco d'Israele a Gaza city. Hamas pubblica la foto di tutti gli ostaggi e avverte Netanyahu. Almeno 71 palestinesi uccisi nella Striscia dall'alba, di cui 56 a Gaza City, scrive Al Jazeera citando fonti ospedaliere. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Hamas scrive a Trump, garantisca una tregua a Gaza in cambio del rilascio di metà ostaggi; Gaza, Hamas scrive a Trump: metà ostaggi per tregua. Oggi assemblea Onu su riconoscimento Palestina; Hamas scrive a Trump: “Tregua di 60 giorni in cambio di metà ostaggi”.
Hamas scrive a Trump, garantisca una tregua a Gaza in cambio del rilascio di metà ostaggi - Hamas ha scritto una lettera al presidente Usa Donald Trump chiedendogli di garantire una tregua di 60 giorni a Gaza in cambio del rilascio di metà degli ostaggi detenuti: lo riporta Fox News, citando ... Da ansa.it
Hamas scrive a Trump, metà ostaggi in cambio della tregua: i dettagli della lettera - Hamas ha scritto una lettera rivolta al presidente americano Donald Trump chiedendo una tregua di 60 giorni nella Striscia di Gaza in cambio della liberazione immediata di metà degli ostaggi ancora ne ... Si legge su strettoweb.com