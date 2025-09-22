Hamas scrive a Trump | Tregua di 60 giorni in cambio del rilascio di metà degli ostaggi

Hamas avrebbe inviato una lettera a Donald Trump chiedendogli di intervenire direttamente per ottenere una tregua umanitaria di 60 giorni a Gaza, in cambio della liberazione immediata di metà degli ostaggi. La notizia è stata riportata da Trey Yingst, corrispondente di Fox News da Tel Aviv, che cita come fonti un alto funzionario vicino all’entourage di Trump e una persona coinvolta nei colloqui tra gli Stati Uniti e la fazione palestinese. Secondo il network americano, il documento dovrebbe essere recapitato al presidente nel corso di questa settimana. Truppe israeliane (Ansa). Hamas ha inoltre diffuso un nuovo video riguardante il sequestrato Alon Ohel, già apparso in un’altra registrazione insieme a Guy Gilboa-Dalal. 🔗 Leggi su Lettera43.it

