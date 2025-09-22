Hamas scrive a Trump | Metà degli ostaggi detenuti per una tregua | Gaza Conferenza Onu sulla soluzione a due Stati | Parigi e Riad presiedono l' assemblea

Netanyahu: "Combatteremo gli appelli per uno Stato palestinese". Gli Usa: "Il gesto degli alleati è puramente simbolico". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Hamas scrive a Trump: "Metà degli ostaggi detenuti per una tregua" | Gaza, Conferenza Onu sulla soluzione a due Stati: Parigi e Riad presiedono l'assemblea

L’Occidente ascolti la condanna di Hamas della Lega Araba. Scrive Arditti

Israele, Hamas e la fine dell’illusione dei due Stati. Scrive il gen. Del Casale

Perché l’Onu ha permesso ai capi di Hamas di controllare il suo sistema scolastico (e non solo). Scrive Terzi

MEDIO ORIENTE | L'anello di fuoco d'Israele a Gaza city. Hamas pubblica la foto di tutti gli ostaggi e avverte Netanyahu. Almeno 71 palestinesi uccisi nella Striscia dall'alba, di cui 56 a Gaza City, scrive Al Jazeera citando fonti ospedaliere. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Gaza City sotto attacco di Israele. Netanyahu: «Trump mi ha invitato alla Casa Bianca. Il Qatar finanzia Hamas» - L’Hostages and Missing Families Forum ha dichiarato lo “stato di emergenza” per l’offensiva dell’Idf a Gaza City, L’esercito israeliano (Idf) ritiene nella città siano rimasti circa 2mila- Riporta ilsole24ore.com

Ultimatum di Trump ad Hamas: "Liberi tutti gli ostaggi o sarà l'inferno" - Donald Trump ha dato "l'ultimo avvertimento" ad Hamas perchè liberi subito tutti gli ostaggi e restituisca immediatamente tutti i cadaveri delle persone che ha assassinato, altrimenti - Scrive notizie.tiscali.it