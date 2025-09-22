Hamas scrive a Trump e chiede una tregua di 60 giorni
A Gaza prosegue l'avanzata dei carri armati israeliani. E continua anche la fuga da Gaza City: macchine e camion si muovono stracarichi verso sud e tornano a nord vuoti, alla ricerca di altri palestinesi che vogliono scappare. Hamas avrebbe scritto una lettera direttamente al presidente americano Donald Trump chiedendo una tregua di 60 giorni durante la quale sarà rilasciati la metà degli ostaggi. Sono 48 i rapiti ancora nelle mani degli islamisti: solo 20 sarebbero in vita. Intanto, sono più di 10 gli Stati che a New York riconosceranno lo Stato di Palestina. Tra loro Francia, Canada, Regno Unito, Australia, Portogallo e Malta. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: hamas - scrive
L’Occidente ascolti la condanna di Hamas della Lega Araba. Scrive Arditti
Israele, Hamas e la fine dell’illusione dei due Stati. Scrive il gen. Del Casale
Perché l’Onu ha permesso ai capi di Hamas di controllare il suo sistema scolastico (e non solo). Scrive Terzi
Israele - Gaza, le news in diretta dalla guerra: Hamas scrive a Trump - la Repubblica - X Vai su X
#Hamas scrive a #Trump: garantisca il cessate il fuoco e liberiamo la metà degli ostaggi - facebook.com Vai su Facebook
Media: Hamas scrive a Trump, tregua a Gaza in cambio di metà degli ostaggi. Cei sulla guerra: Sofferenza ingiustificabile; Hamas scrive a Trump: cessate il fuoco di 60 giorni in cambio di metà degli ostaggi - Aggiornamento del 22 Settembre delle ore 19:10; Usa: «Il riconoscimento della Palestina è simbolico». Hamas chiede a Trump una tregua per il rilascio della metà degli ostaggi.
Hamas scrive a Trump, metà ostaggi in cambio della tregua: i dettagli della lettera - Hamas ha scritto una lettera rivolta al presidente americano Donald Trump chiedendo una tregua di 60 giorni nella Striscia di Gaza in cambio della liberazione immediata di metà degli ostaggi ancora ne ... Come scrive strettoweb.com
Media: “Hamas scrive a Trump, tregua a Gaza in cambio di metà degli ostaggi”. Cei sulla guerra: “Sofferenza ingiustificabile” - Il gruppo che governa la Striscia, scrive Fox News, ha inviato una lettera al presidente Usa con questa proposta. Si legge su ilfattoquotidiano.it