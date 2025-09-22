hamas scrive a trump e chiede una tregua di 60 giorni

A Gaza prosegue l'avanzata dei carri armati israeliani. E continua anche la fuga da Gaza City: macchine e camion si muovono stracarichi verso sud e tornano a nord vuoti, alla ricerca di altri palestinesi che vogliono scappare. Hamas avrebbe scritto una lettera direttamente al presidente americano Donald Trump chiedendo una tregua di 60 giorni durante la quale sarà rilasciati la metà degli ostaggi. Sono 48 i rapiti ancora nelle mani degli islamisti: solo 20 sarebbero in vita. Intanto, sono più di 10 gli Stati che a New York riconosceranno lo Stato di Palestina. Tra loro Francia, Canada, Regno Unito, Australia, Portogallo e Malta. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

