Hamas ha inviato una lettera al presidente statunitense Donald Trump chiedendogli di mediare per una tregua di 60 giorni nella Striscia di Gaza, offrendo in cambio la liberazione di metà degli ostaggi ancora in suo possesso. Lo riferisce Fox News, citando un alto funzionario dell’amministrazione americana e una fonte vicina ai negoziati. La missiva, al momento trattenuta in Qatar, dovrebbe essere consegnata a Trump nei prossimi giorni, notizia confermata anche dal Times of Israel. La lettera contenente la proposta non è ancora stata inviata a Trump, ma è stata riportata anche dal capo corrispondente estero di Fox News, Trey Yingst. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Hamas a Trump: “Tregua di 60 giorni a Gaza in cambio della metà degli ostaggi”