Hamas a Trump | garantisca una tregua a Gaza Abu Mazen fuori da assemblea Onu

Hamas a Trump | garantisca una tregua a Gaza
Hamas ha scritto al Presidente Trump: cessate il fuoco di 60 giorni a Gaza, in cambio dell’immediato rilascio di metà degli ostaggi. Al centro dell’80esima Assemblea delle Nazioni Unite, la guerra a Gaza e la questione del riconoscimento dello Stato palestinese. Servizio di Massimiliano Cochi e Barbara Masulli TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
