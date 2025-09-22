Ha sempre ragione Conte anche col gol di Lucca Ma stasera la Champions si è fatta sentire

Potrebbe chiamarsi effetto Champions ma è accaduto anche contro il Cagliari: la buona notizia è la vittoria. Male il Napoli dei “fab four” senza tutti i “four”, malissimo la difesa contro un Pisa ben messo in campo e che ad ogni azione fa male a un Napoli che Meret salva in almeno due circostanze. Bene Spinazzola con assist e gol, finalmente in rete Lucca. Gli azzurri giocano nettamente meglio nei 10 minuti che portano al secondo e terzo gol. Nel primo tempo il Pisa è ben messo in campo e non fa barricate con un primo quarto di gara dove prova a ripartire. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Ha sempre ragione Conte, anche col gol di Lucca. Ma stasera la Champions si è fatta sentire

