Ha percepito il reddito di cittadinanza senza averne diritto | condanna definitiva per un 53enne salernitano

Salernotoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un 53enne residente in provincia di Salerno, confermando la condanna a due anni e sei mesi di reclusione inflitta dalla Corte di Appello di Salerno per irregolarità legate alla percezione del reddito di cittadinanza. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

