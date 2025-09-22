Ha fatto i soldi e sembra un’altra Teresa Cilia di Uomini e Donne oggi boom di critiche
Un volto che il pubblico televisivo conosce bene è tornato a far parlare di sé, riaccendendo l’attenzione che già anni fa l’aveva resa protagonista di discussioni e polemiche. Si tratta di un’ex tronista di Uomini e Donne, che i telespettatori ricordano per il carattere deciso, diretto e senza troppi filtri. Stavolta non è un confronto in studio a farla finire al centro del dibattito, ma alcuni contenuti social che hanno scatenato reazioni contrastanti. La protagonista è Teresa Cilia, la giovane siciliana che nel talk dei sentimenti di Maria De Filippi conquistò il trono e successivamente balzò agli onori della cronaca per un aspro contenzioso con l’autrice Raffaella Mennoia. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
In questa notizia si parla di: soldi - sembra
Osimhen sembra Nanni Moretti in ”Ecce Bombo”. Il treno perso restano i soldi del Psg
Phica, chi è Boss Miao: il 45enne italiano chiedeva soldi alle donne per rimuovere foto e messaggi dal sito. «Pacchetti fino a 2.300 euro»; C’è un motivo se lo stipendio in busta paga vi sembra più basso; Il nuovo album di Sfera Ebbasta e Shiva sembra fatto con ChatGPT.
Al Fatto Quotidiano i soldi pubblici della Regione Sardegna. Protesta la politica: “Caso grave e preoccupante” - Marco Travaglio ha concluso la festa del Fatto con l’ennesimo affondo contro il Riformista. Scrive msn.com
I soldi della Regione Sardegna al Fatto Quotidiano: 68mila euro per "servizi di promozione istituzionale" - A beneficiare dei fondi è la società "Sport Network", concessionaria pubblicitaria del quotidiano. Segnala today.it