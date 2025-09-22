Ha fatto i soldi e sembra un’altra Teresa Cilia di Uomini e Donne oggi boom di critiche

Un volto che il pubblico televisivo conosce bene è tornato a far parlare di sé, riaccendendo l’attenzione che già anni fa l’aveva resa protagonista di discussioni e polemiche. Si tratta di un’ex tronista di Uomini e Donne, che i telespettatori ricordano per il carattere deciso, diretto e senza troppi filtri. Stavolta non è un confronto in studio a farla finire al centro del dibattito, ma alcuni contenuti social che hanno scatenato reazioni contrastanti. La protagonista è Teresa Cilia, la giovane siciliana che nel talk dei sentimenti di Maria De Filippi conquistò il trono e successivamente balzò agli onori della cronaca per un aspro contenzioso con l’autrice Raffaella Mennoia. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it