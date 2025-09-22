Ha detto no alla conduttrice Selvaggia Lucarelli fuori dal programma | Troppo tardi

Un retroscena destinato a far discutere è stato svelato oggi dal giornalista Giuseppe Candela sulle pagine online del settimanale Chi. Secondo quanto riportato, Mediaset avrebbe tentato un vero e proprio colpo di mercato televisivo cercando di sottrarre a Ballando con le stelle uno dei suoi volti più riconoscibili, Selvaggia Lucarelli. L’idea sarebbe stata quella di affidarle il ruolo di opinionista nella prossima stagione di un reality di punta della rete. “Mediaset ha cercato di convincere Selvaggia Lucarelli a vestire i panni di opinionista nella nuova edizione del Grande Fratello condotta da Simona Ventura . 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

“Si è sposata, tutto bellissimo”. La conduttrice tv ha detto ‘Sì’ alla soglia dei cinquant’anni: emozione infinita

“Tre interventi per il tumore, non ho mai detto tutto”. Il dramma della conduttrice italiana

Famosissima conduttrice è finita sul sito Phica e ha deciso di esporsi: ecco chi è e cosa ha detto

«Ci vediamo a settembre», aveva detto Barbara D'Urso nell'ultima puntata di Pomeriggio 5. Ma per quel ritorno il pubblico ha dovuto aspettare due anni. «Doveva essere il 2 (settembre ndr), invece sarà il 27», scherza la conduttrice che sarà tra i concorrenti d - facebook.com Vai su Facebook

"Ho provato solidarietà nei confronti di Fanelli che, da conduttrice della Mostra del Cinema, ha detto di non aver intenzione di parlare di Gaza sul palco. Sono d’accordo con lei nel riconoscere ancora l’importanza del contesto e del registro" https://editorialedo - X Vai su X

Maria De Filippi ha detto no a Carlo Conti per Sanremo 2025: le voci sul rifiuto della conduttrice Mediaset; Mara Venier ospite fissa di Fabio Fazio a Che Tempo che Fa? Ecco perché la Rai ha detto no; Chi è Bianca Balti, co-conduttrice a Sanremo 2025: dalle passerelle a lotta contro il cancro. FOTO.

De Martino si 'elimina' da Canale 5, l’ospitata (registrata) non andrà più in onda: perché ha detto no - Il presentatore di Affari Tuoi non apparirà nel corso del concerto evento di Sal Da Vinci, in programma per il 25 settembre. Come scrive libero.it

Diletta Leotta cambia ruolo, sarà conduttrice su Dazn: «Gli hater sui social gli stessi che mi chiedono le foto» - Diletta Leotta è ormai il volto per eccellenza di Dazn ed è arrivata alla sua ottava stagione sulla piattaforma streaming sportiva. ilmessaggero.it scrive