Ha aperto a Caltignaga Alfa Spirits Lab il nuovo laboratorio dedicato ai liquori artigianali

Novaratoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo laboratorio di produzione di liquori artigianali ha aperto nel novarese.É stato inaugurato nei giorni scorsi a Caltignaga l'Alfa Spirits Lab, lo spazio produttivo di Alfa Spirits, l'azienda novarese che ha lanciato sul mercato il primo gin al gorgonzola.Non solo un laboratorio, ma uno. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: aperto - caltignaga

Tre cognati e la cena di Natale dopo il lockdown: così nasce la casa del gin “made in Novara”.

Cerca Video su questo argomento: Ha Aperto Caltignaga Alfa