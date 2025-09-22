H Open Week sulle Malattie Cardiovascolari visite gratuite allOspedale di Ariano Irpino

In occasione della Giornata mondiale del Cuore il 29 settembre lAsl Avellino insieme a Fondazione Onda ETS ripropone l(H) Open Week dedicato alle malattie cardiovascolari, in programma presso il P.O. Frangipane-Bellizzi di Ariano Irpino dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Sarà possibile accedere. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In occasione della Giornata mondiale del Cuore il 29 settembre l'Asl Avellino insieme a Fondazione Onda ETS ripropone l'(H) Open Week dedicato alle malattie cardiovascolari, in programma presso il P.

