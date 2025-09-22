H Open Week sulle Malattie Cardiovascolari visite gratuite allOspedale di Ariano Irpino
In occasione della Giornata mondiale del Cuore il 29 settembre lAsl Avellino insieme a Fondazione Onda ETS ripropone l(H) Open Week dedicato alle malattie cardiovascolari, in programma presso il P.O. Frangipane-Bellizzi di Ariano Irpino dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Sarà possibile accedere. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Giornata mondiale del Cuore, open week a Torrette: visite gratuite per la prevenzione delle patologie cardiovascolari
Open Week sulle malattie cardiovascolari, al Policlinico due appuntamenti per informare e prevenire
