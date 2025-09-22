Gwyneth Paltrow | selfie con le rughe per il lancio del suo nuovo prodotto

Sembra davvero che Pamela Anderson abbia avviato una piccola rivoluzione. Dopo che l’attrice, famosa per aver incarnato il sogno erotico maschile degli anni ’90 e un prototipo di bellezza appariscente, enfatizzata da abbigliamento e trucco sempre super sexy e d’effetto, ha deciso di cambiare totalmente immagine e, passato il giro di boa dei 50, ha tolto tutto: trucco, capelli lunghi e ossigenati, protesi e silicone – per quanto possibile- votandosi ad un ideale di bellezza autentico e non necessariamente “forever young”, tante altre star sembrano volerne seguire l’esempio. L’ultima in ordine di tempo Gwyneth Paltrow (che una ne pensa, cento ne fa: basti pensare all’ultima trovata di cucinare una colazione “italian style” in mutande, con tanto di video postato su IG, per tacer delle candele al profumo di vagina e orgasmo ) che per il lancio del suo nuovo prodotto Goop ha deciso di postare una serie di foto, con lei in apertura rigorosamente “no filter”, con tutte le rughe dei suoi – quasi- 53 anni in bella mostra. 🔗 Leggi su Dilei.it

