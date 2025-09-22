Guida TV Sky Cinema e NOW | Civil War Lunedi 22 Settembre 2025
Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata dedicata al grande cinema tra prime visioni, cult senza tempo, thriller ad alta tensione, azione, commedia, sentimenti e storie emozionanti. Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) e poi su Sky Cinema Suspence HD alle 21.45 (canale 306) va in onda Civil War, il film distopico di Alex Garland. 🔗 Leggi su Digital-news.it
In questa notizia si parla di: guida - cinema
Guida TV Sky Cinema e NOW: Itaca. Il Ritorno, Lunedi 30 Giugno 2025
Guida TV Sky Cinema e NOW: Il Potere dei Soldi, Martedi 1 Luglio 2025
Mostra del Cinema di Venezia 2025, Emanuela Fanelli guida l’inaugurazione
Guida TV Sky Cinema e NOW: Il sesso degli angeli, Domenica 21 Settembre 2025 - X Vai su X
Guida TV Sky Cinema e NOW: Miss Sloane - Giochi di potere, Sabato 20 Settembre 2025 Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata dedicata al grande cinema tra prime visioni, cult senza tempo, t - facebook.com Vai su Facebook
30 film da guardare su Sky e Now – Lista aggiornata a settembre 2025; Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi giovedì 20 marzo; Programmi tv stasera 14 agosto 2025: la guida completa.
Programmi TV sabato 13 settembre 2025: film, attualità e spettacolo in prima serata - Su Rai Uno Tim Music Awards, su Sky Cinema Uno Una notte al museo. Come scrive lopinionista.it
US Palmese, il film dei Manetti bros. stasera in prima tv su Sky Cinema - con protagonista Rocco Papaleo, arriva in prima tv stasera alle 21. Riporta sport.sky.it