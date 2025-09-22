GUIDA TV 22 SETTEMBRE 2025 | GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA L’ASCOLTO DI GILETTI

Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rete Orario Programma Descrizione Rai1 21:30 23:30 Purché Finisca Bene: Tutto a Posto 1°Tv Cose Nostre Film Inchieste Rai2 21:20 23:30 Boss in Incognito 1°Tv Il Processo al 90° Reality Talk Show Rai3 21:20 00:00 Lo Stato delle Cose new Tg3 Linea Notte Talk Show Notiziario Rete 4 21:30 00:20 Quarta Repubblica The Foregiven Talk Show Film Canale 5 21:40 23:20 Temptation Island e Poi. e Poi. fine Buongiorno Mamma! 3 R Reality Serie Tv Italia 1 21:25 23:50 Killer Elite Law & Order: Special Victims Unit Film Serie Tv La7 21:15 23:00 La Torre di Babele La Prima Linea Film Doc.

guida - settembre

