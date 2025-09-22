Guida da sballo controlli a Terni | uno su sei al voltante dopo avere sniffato cocaina
Trentadue automobilisti controllati. In cinque sono risultati positivi alla cocaina: quasi uno su sei. È il bilancio dell’attività di controllo che che i carabinieri della sezione radiomobile di Terni hanno messo in atto nella notte tra venerdì e sabato appena trascorsi, utilizzando anche un. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Guida da sballo, un coltello e la droga: Il "bottino" dei controlli dei carabinieri di Terni
Terni. Operazione “Alto Impatto – Movida Sicura”: controlli intensificati nel centro cittadino - NewTuscia – TERNI – Nella serata di sabato 20 settembre, nell’ambito del piano di potenziamento dei controlli disposti dal Questore Abenante per garantire sicurezza e vivibilità nelle aree interessate ... Segnala newtuscia.it
Controlli rafforzati a Terni - Un'operazione ad alto impatto per garantire la piena sicurezza alla movida di Terni si è svolta nella serata di ieri sotto la guida dal vice questore di Terni, Francesco Falciola e il coordinamento ... Si legge su rainews.it